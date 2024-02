São seis as alterações no onze inicial do Benfica para a receção ao Vizela, esta tarde, a contar para a 22.ª jornada da Liga.

Face à vitória de quinta-feira com o Toulouse, para a Liga Europa, Roger Schmidt abdica, no onze inicial, de Aursnes, António Silva, Carreras, Kökcü (castigado), Di María e Arthur Cabral; entram para o onze Bah, Tomás Araújo, Morato, Tiago Gouveia, Neres e Tengstedt.

SIGA O BENFICA-VIZELA AO MINUTO AQUI, A PARTIR DAS 18H00.

No banco encarnado, destaque para a presença de Gianluca Prestianni, jovem de 18 anos contratado ao Vélez Sarsfield em janeiro e que se estreia na ficha de jogo das águias.

No Vizela, Ruben de la Barrera faz duas alterações: entram para o onze Lebedenko e Abdul Awudu para os lugares de Samu e Petrov, suspenso.

OS ONZES INICIAIS

ONZE DO BENFICA: Trubin, Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Morato; João Neves e João Mário; David Neres, Rafa e Tiago Gouveia. Tengstedt.

ONZE DO VIZELA: Ruberto, Jota, Anderson e Lebedenko; Tomás Silva, Diogo Nascimento, Bruno Costa e Matheus Pereira; Abdul Awudu, Essende e Domingos Quina.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Álvaro Carreras, António Silva, Aursnes, Arthur, Di María, Prestianni, Rollheiser e Marcos Leonardo.

Suplentes do Vizela: Bursac, Buntic, Mendez, Ba-Sy, Dylan, Busnic, Rashid, Rodrigo Escoval e Soro.