O futebolista brasileiro do Benfica, Lucas Veríssimo, foi eleito o defesa do mês de agosto na I Liga portuguesa de futebol, ao recolher 29 por cento dos treinadores do principal campeonato.

O jogador de 26 anos do Benfica ficou à frente de Joãozinho, do Estoril, que obteve 14 por cento dos votos. Pepe, do FC Porto, completa o pódio, com oito por cento dos votos.

Já esta quinta-feira, a Liga anunciou que Adán, do Sporting, foi eleito o guarda-redes do mês de agosto.