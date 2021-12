Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Sporting por 3-1 no Estádio da Luz:

[O impacto da derrota para a equipa e para os adeptos]

«O rival ganhou na nossa casa. Ninguém estava preparado para isto. Nem os adeptos nem a equipa do Benfica. Mas aconteceu e temos de saber lidar, porque na quarta temos uma decisão de Champions. Estas horas não vão ser fáceis, mas amanhã estamos a treinar e a pensar que podemos passar aos oitavos de final ou ficar na Liga Europa, que é um dado adquirido. Temos de recuperar a equipa e de recuperar os nossos adeptos. A ver se continuam a acreditar na equipa. Ficámos a quatro pontos dos rivais, mas ainda temos muitos jogos no campeonato. Mas na quarta-feira não: ou vamos para a Liga Europa ou continuamos na Champions. É um jogo muito importante.

Não é por este jogo que equipa vai deixar de acreditar no que faz. É como já disse: o Sporting ganha 3-1 porque é uma equipa muito mais eficaz do que o Benfica e que na primeira parte não deixou o Benfica criar oportunidades. Perdemos e já dei os parabéns à equipa do Sporting. Não vou tirar mérito. Mas temos de continuar e saber recuperar desta derrota.»

[Consegue pôr-se na pele do adepto depois deste jogo?]

«Não vai ser fácil. Será mais difícil para eles recuperarem do que para nós. Mas é preciso acreditar. Os jogadores do Benfica vão continuar a acreditar no que estão a fazer. Para ganhar ao Dínamo Kiev temos de estar confiantes. A equipa tem de estar serena e confiante. Temos estes dias para trabalhar em cima disso. Isto faz parte da nossa vida profissional. Nem sempre se ganha. Queremos levantar-nos rápido, porque não há muito tempo para pensar no jogo que fizemos. Eu tenho de pensar no jogo que fiz, mas os meus jogadores têm de pensar no jogo que vão fazer na quarta-feira.»

[Sente que perdeu a confiança dos adeptos]

«Não é fácil gerir esta derrota. Para todos! Aceitamos a derrota pelo que aconteceu, não tiro mérito ao adversário, mas temos de estar já a pensar no próximo jogo, que é muito importante.»

[Os lenços brancos]

«Não vou fazer o filme deste ano com um jogo. Não é este jogo que tira tudo aquilo que Benfica tem estado a fazer, por exemplo, na Champions, onde tem hipóteses de ser apurado com um rival muito forte: o Barcelona. Ficámos a quatro pontos do nosso adversário, mas não é com este jogo que vou fazer o resumo do que o Benfica fez nesta época. Os adeptos não estão habituados a perder, muito menos com o Sporting. Não digo que esta reação seja normal, porque não é normal: o Benfica não está habituado a perder com o Sporting e muito menos eu. Em 16 ou 17, se perdi dois ou três é muito… Mas hoje aconteceu isso, mas não é um jogo que vai resumir um princípio de época com 18 ou 19 jogos.»

[Acredita neste projeto e sente que os jogadores acreditam consigo?

«Os jogadores acreditam comigo, não tenho dúvidas. Eles sabem com quem estão a treinar. Mas não é um jogo que vai pôr em causa.

Fui habituado a ganhar mais vezes do que perder [com o Sporting]. Não é fácil e temos de saber ultrapassar esta situação, porque não é um jogo que vai resumir o que já fizemos e o grupo de trabalho que tenho.»