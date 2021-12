Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Sporting por 3-1 no Estádio da Luz:

«O que fez a diferença foram golos. Foi um jogo com duas partes distintas. Na primeira parte os avançados do Benfica nunca conseguiram agredir a última linha do Sporting. Os avançados do Benfica foram muito bem controlados. O Sporting defendeu bem e tem esse mérito. Marcou golo na única oportunidade que teve na primeira parte. E nós tivemos uma bola do Grimaldo numa primeira parte muito equilibrada.

Na segunda parte, o Benfica teve várias chances para fazer golo. O jogo teve cinco oportunidades para cada lado: o Benfica fez uma e o Sporting três. E aqui está a diferença.

Quando está 1-0 temos a possibilidade de fazer duas vezes o 1-1, com uma bola do Darwin e uma do João Mário. Essa perdida do João Mário dá o 2-0 e o jogo é um pouco isto: uma equipa que cria oportunidades e não as fez e o Sporting que fez golo sempre que criou.

A vantagem [do Sporting] cria uma estabilidade tática e emocional mais forte e o Sporting teve esse mérito: foi mais eficaz, melhor no que tinha de fazer na primeira parte e eficaz na segunda.»