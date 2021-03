Jorge Jesus garantiu que Pizzi vai ser titular no jogo da 2.ª mão das meias-final da Taça de Portugal com o Estoril, depois de ter saltado do banco de suplentes para decidir o jogo com o Rio Ave.

Numa conferência de imprensa na qual analisou individualmente vários jogadores - Rafa, Weigl e Diogo Gonçalves - o técnico dos encarnados falou também do médio de 31 anos, que é o jogador com participação em mais jogos na presente temporada.

«O Benfica já fez 38 jogos e ele esteve em 35. Não esquecer que ele teve covid e que ficou de fora em três ou quatro», introduziu.

Antes de sublinhar a importância de Pizzi na equipa, Jesus lembrou que foi ele que pediu para o jogador ser reintegrado na equipa em 2014, após uma época cedido ao Espanhol de Barcelona e destacou a ligação que mantêm. «Foi titular quase sempre nos meus últimos dois anos. O Pizzi conhece-me bem, eu conheço os defeitos do Pizzi e o Pizzi conhece os meus defeitos. É capitão de equipa e sente-se muito responsável pelas coisas que não têm sido tão boas. (...) Os jogadores, se jogam melhor ou pior, isso tem a ver com o treinador», referiu antes de acrescentar.

«É um jogador muito importante para mim como treinador: não só por estes fatores, mas por outro, que para mim é o mais importante. Com o Pizzi no jogo mudo o sistema facilmente. É um jogador que joga em mais do que uma posição: já viram que eu utilizo-o em três posições e isso é importante para um treinador.»