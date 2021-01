O treinador do Benfica, Jorge Jesus, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Tondela (2-0), em jogo da 13.ª jornada da Liga:

«A equipa demonstrou hoje que está confiante. Sabemos do valor que temos, sabemos que ganhar jogos 3-0, 4-0, 5-0, não é a mesma coisa de ganhar 1-0. As equipas ficam mais confiantes. E as nossas vitórias não têm sido dilatadas, mas a equipa sabe o valor que tem, sabe que pode fazer mais. A equipa podia ficar nervosa, mas manteve-se confiante. Vamos ao Dragão na próxima jornada, mas pelo meio temos o jogo da Taça de Portugal com o ‘Estrelinha’ do meu coração. Para mim é um orgulho muito grande voltar à Reboleira.

Foi bom a equipa não sofrer golos, esteve sempre tranquila. Hoje não ficámos intranquilos na segunda parte, mesmo sem marcarmos na primeira parte. É muito importante não sofrer golos. Quando não sofres, acreditas sempre que vais marcar.

[Esta vitória acalma a contestação dos adeptos?] Acabei de dizer: em seis jogos, ganhámos cinco e empatámos um. Continua a haver especulação em relação ao treinador e à equipa. Sei que os adeptos do Benfica não estão contentes, tal como eu. Agora, contestação… isso é uma pergunta com segundas intenções.»