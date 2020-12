Jorge Jesus voltou a abordar o erro de Nicolás Otamendi na Madeira, frente ao Marítimo, para garantir a titularidade do central argentino no jogo de amanhã frente ao Lech Poznan, a contar para a Liga Europa.

«Ainda não vi o Otamendi desde o jogo. Ontem treinámos com os jogadores que não jogaram na Madeira. E ele fez um trabalho de recuperação funcional. Não estive com ele. Mas o que conheço do Otamendi e o que ele demonstrou no jogo, depois daquele lance, fez dos melhores jogos no Benfica», começou por afirmar Jesus, acrescentando: «Isso dá um sinal de que aquilo não o afetou. Se não o afetou durante o jogo, muito menos afetará amanhã. É um jogador experiente. De seleção argentina. Sabe o valor dele e que aquilo acontece aos melhores.»

«Ainda não falei com o Otamendi. Não sei do ponto de vista físico como está, mas se estiver bom, amanhã é ele e mais dez», concluiu o técnico.