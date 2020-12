Jorge Jesus fez a antevisão da receção ao Lech Poznan, que pode valer ao Benfica o apuramento para a próxima fase da Liga Europa e garantiu que não irá mexer na estrutura defensiva para testar um sistema com três centrais.

«Três centrais? De momento, ainda não. Nós ainda não nos organizámos numa linha de quatro para poder passar já para uma linha de três. Nos meus primeiros dez anos de treinador eu jogava assim. Já passaram 30 anos e eu já andava à frente há muitos anos. É um sistema de jogo difícil de trabalhar, ao contrário do que pensam. Uma coisa é começar com um sistema de três defesas, outra é fazer alterações durante o jogo. Agora, três centrais para começar? Acho que não tenho ainda a equipa preparada para isso», afirmou o técnico do Benfica, que destacou «a forma atrevida da equipa polaca».

«Por isso, lá conseguimos fazer quatro golos. Jogámos um pouco com esse posicionamento atrevido. Amanhã não sei se será igual, porque o treinador já viu o Benfica a jogar e não sei se terá uma estratégia diferente para o jogo.»

De referir que o Benfica nunca perdeu em casa na Liga Europa, em 25 jogos, e que um empate praticamente garante o apuramento, conforme salientou Jesus: «Amanhã vencendo o jogo estamos apurados para a próxima fase. Podemos alcançar o apuramento mesmo empatando. É praticamente seguro. Teríamos de perder o último jogo por mais de quatro golos com o Standard de Liège.»

O Benfica recebe amanhã o Lech Poznan em jogo da 5.ª jornada da Liga Europa, às 20 horas, no Estádio da Luz.