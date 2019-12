O Borussia Dortmund já se despediu de Julian Weigl.

Apesar de o médio alemão ainda não ter assinado contrato com o Benfica - é esperado em Lisboa nos próximos dias - o clube germânico dirigiu-se ao português e até lembrou um golo de Weigl ao... Sporting.

O Dortmund publicou nas redes sociais o golo do médio na Liga dos Campeões, em 2016/17: «Aplausos a mais golos como este. Benfica, vocês estão a contratar um dos grandes.»

Cheers to many more goals like this! 👏@SLBenfica, you're getting a great one 💛pic.twitter.com/RhG4XYuBSh