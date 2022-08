Os juniores do Benfica prestaram uma homenagem ao antigo jogador dos encarnados, Fernando Chalana, que morreu esta quarta-feira. Antes do jogo frente ao Nacional (vitória por 6-2), da 13.ª jornada da primeira fase da série Sul, os jovens ouviram uma sentida palestra e uma fotografia do 'Pequeno Genial' foi colocada num quadro no balneário, como incentivo para buscar a vitória.

«O mister Chalana está cá connosco, as glórias nunca morrem», foram algumas das palavras que ouviram os jogadores, vindas do treinador Filipe Coelho, antes de entrarem em campo.

O capitão João Rego foi o primeiro a pisar o relvado, erguendo uma camisola do histórico extremo encarnado. O número, está claro, só podia ser o 10.

Ora veja: