Agora diretor-técnico e de performance do Benfica, Luisão lamentou a morte de Fernando Chalana, com quem chegou a trabalhar enquanto jogador. O ex-central dos encarnados destacou a personalidade do antigo internacional português.

«Muito triste com esta notícia logo pela manhã. Descansa em paz, senhor Chalana, 'Chalanix'. Um dos maiores da história do Benfica e uma pessoa com um coração incrível», escreveu no Instagram, numa publicação acompanhada por uma fotografia de ambos.

Recorde-se que Luisão foi treinado por Chalana na parte final da temporada 2007/08, quando o ‘Pequeno Genial’ assumiu o comando da equipa, após a demissão de José Antonio Camacho.