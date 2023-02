O Benfica viajou, esta terça-feira para a Bélgica com Schjelderup e Tengstedt na comitiva.



Os dois reforços de janeiro dos encarnados fazem parte das escolhas de Roger Schmidt para o duelo contra o Club Brugge, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e podem estrear-se pela equipa principal.



As águias seguiram num voo charter com destino a Ostende-Brugge. Para a tarde está previsto o treino de adaptação ao relvado e a conferência de imprensa do treinador do Benfica e de um jogador.