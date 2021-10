Alphonso Davies é baixa confirmada no Bayern Munique para o jogo desta quarta-feira com o Benfica para a 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e Jorge Jesus admitiu que a baixa do jogador canadiano pode vir a alterar parte do que preparou para a partida.

«Não jogando o Davies, que eu considero o melhor lateral-esquerdo do Mundo, isso pode fazer-me olhar para o jogo de outra maneira. Não jogando ele, pode haver alguns jogadores do Bayern a mudarem de posição e a ter uma linha de quatro muito diferente. Isso fará com que me debruce sobre esse tema amanhã de manhã», vincou na antevisão desta terça-feira.

O treinador do Benfica lamentou o pouco tempo que teve para preparar com os jogadores o duelo com os alemães, mas frisou que passou muito tempo a preparar, no escritório, este encontro. Mais até do que o tempo que dedicou antes do jogo com o Barcelona: «Em função dos adversários temos mais um menos conteúdos para passar à equipa dentro do que são a ideias dos adversários. E o Bayern tem muitos argumentos. [A análise] Foi muito mais pormenorizada e com mais tempo, de forma a que o nosso jogo de sala fosse mais jogo do que o que preparámos no campo, porque aí tive um dia para treinar. Mas no jogo que eu chamo de sala, estive mais horas e tive tempo para o preparar», apontou.