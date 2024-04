Já há árbitro para o Marselha-Benfica desta quinta feira!

A UEFA informou, esta terça-feira, que o alemão Félix Zwayer vai arbitrar a segunda mão dos «quartos» da Liga Europa das águias, no Vélodrome.

Juntamente com o juiz de 42 anos está também Stefan Lupp e Marco Achmüller como assistentes, Harm Osmers como quarto árbitro, Bastian Dankert será o VAR, e Marco Fritz o AVAR.

Esta será a quarta vez que o Benfica e Félix Zwayer se encontram em campo, depois de três jogos da Liga dos Campeões: derrota por 1-0 frente ao Manchester United, em 2017/18, e nas vitórias contra o Dínamo Kiev (2-0) e a Juventus (2-1), em 2022/23.

De recordar que o Benfica e o Marselha disputam esta quinta-feira um lugar nas meias-finais da prova, com o jogo a começar às 20h, no Estádio Vélodrome, e poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol. Os encarnados venceram a primeira mão, em Lisboa, por 2-1.