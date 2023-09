Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o FC Porto por 1-0 no Estádio da Luz:

«O mais importante é que ganhámos. Era um jogo muito importante para nós. Os duelos diretos na Liga portuguesa são muito importantes. Na primeira parte não fiquei 100 por cento satisfeito porque não tivemos a intensidade e a velocidade que costumamos ter. No intervalo falámos sobre algumas coisas e o jogo foi diferente na segunda parte. Tivemos mais movimentações, fomos mais intenso e pressionantes. Claro que também tínhamos de ter atenção aos contra-ataques e bolas paradas, onde eles continuam a ser perigosos mesmo com dez. Mas a minha equipa esteve muito bem e disciplinada. Criámos oportunidades e tivemos também a paciência necessária para esperar pelo momento certo. Marcámos e defendemos muito bem. Merecemos ganhar e foi muito importante para nós.»

[Nos últimos 26 jogos na Luz para a Liga, a única equipa que bateu o Benfica foi o FC Porto, duas vezes. Acredita que agora a equipa pode acabar a época imbatível em casa?]

«Penso que é muito importante. Já os tínhamos vencido duas vezes, mas não em casa. Especialmente para os nossos adeptos foi muito importante. Os adeptos estiveram fantásticos e apoiaram-nos muito. Perdemos com o FC Porto no final da época passada em casa. Foi uma grande derrota e queríamos que hoje fosse diferente. E é por isso que estou muito feliz por nós, pelo Benfica e especialmente pelos nossos adeptos.»

[Porque é que foi tão difícil jogar contra dez na primeira parte?]

«Já estava a ser difícil contra 11. Antes do cartão vermelho, não fomos tão clarividentes com bola, não fizemos movimentos suficientes, não tivemos profundidade suficiente e a velocidade com bola não foi suficiente

Tivemos alguns bons momentos, mas a segunda parte foi diferente. Fizemos tudo com mais intensidade, velocidade, atenção e alegria a jogar. Não fizemos uma primeira parte 100 por cento ao estilo do Benfica, mas na segunda parte estivemos de volta.»

[O que representa esta vitória do Benfica na Liga? Muda alguma coisa?]

«É só um jogo, mas ganhar os duelos diretos é muito importante. Não é fácil defrontar e derrotar o FC Porto. Como veem, é uma equipa que não perde muitos jogos em todas as competições. Ganhar ao FC Porto significa só três pontos mas quer dizer também que fomos capazes de vencer uma equipa que não perde muitos jogos.

É muito importante para a confiança, mas no fim são só três pontos.»