Jorge Jesus projetou o jogo deste domingo com o Sp. Braga, equipa que na época passada derrotou as águias três vezes em quatro jogos na época passada.

«Este rival é um adversário com provas dadas, não só nos confrontos diretos com o Benfica mas também nas competições em que está inserido. É um Sp. Braga já com uma ideia de jogo e já com alguns anos com o mesmo treinador, que faz com que a equipa esteja mais forte», começou por dizer em relação ao conjunto que é orientado desde a época passada por Carlos Carvalhal.

O treinador do Benfica disse não ter dúvidas de que este será «um jogo difícil», mas que a sua equipa habituou-se nos últimos jogos a ter pela frente adversários fortes. E acrescentou: «Vamos tentar que o nosso jogo passe. Se passar em termos ofensivos, não é fácil de parar. Acho que vai ser um excelente espectáculo e acho que vai ser um jogo com golos, porque quando têm bola, as duas equipas procuram ser criativas e o golo com alguma facilidade. (...) Queremos deixar mais dificuldades ao Braga do que o Braga ao Benfica», frisou.

O Benfica é nesta altura 3.º classificado na Liga com 25 pontos, mais seis do que o Sp. Braga, que divide a quarta posição com o Estoril.