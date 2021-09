Jorge Jesus manifestou-se satisfeito com o fecho do mercado e com o plantel que tem à disposição no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo deste sábado, nos Açores, frente ao Santa Clara.

«Fechou aquilo que todos os treinadores querem. Com as entradas e saídas fechadas, as equipas estão hoje mais estabilizadas. O Benfica não foge ao que é normal. Estou extremamente satisfeito com o plantel que tenho. Já estava antes de um ou outro jogador ter entrado. Temos um plantel para fazer face a estes jogos de três em três dias. Temos uma estrutura com dinâmica para fazer face às necessidades que vamos ter, primeiros nos Açores, depois em Kiev», destacou.

Quanto ao jogo deste sábado. «Encaro o jogo com um grau de dificuldade. O Santa Clara fez um excelente campeonato o ano passado e este ano também começou bem a sua competição europeia. É uma equipa bem trabalhada tecnicamente e taticamente. É um jogo difícil no Açores, mas também nos preparámos muito bem neste interregno. Encaramos o jogo com grau de dificuldade, mas também com confiança para trazer os três pontos», disse ainda.

[NOTÍCIA EM ATUAÇIZAÇÃO]