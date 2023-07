Após a segunda derrota consecutiva na pré-temporada diante do Feyenoord, Orkun Kökçü assegurou que o Benfica vai estar pronto para a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao FC Porto.



«A equipa está preparada. Tivemos duas semanas duras, treinámos muito. Vamos precisar de estar frescos para esse jogo. Vamos estar mais agressivos e estar com mais energia na Supertaça», referiu, à BTV.



«Fizemos bons jogos e outros, outros em que percebemos que podemos melhorar e com os quais devemos aprender. Temos mais alguns dias antes do primeiro jogo oficial e vamos estar prontos», acrescentou ainda.



O internacional turco abordou ainda o regresso a Roterdão e a homenagem que recebeu por parte do antigo clube.

«Foi muito emocionante. Vim para aqui com 13 anos e lembrei-me dos bons e dos maus momentos. Fui capitão e tive a possibilidade de ser campeão. É algo que me vou lembrar toda a minha vida. Foi bom voltar aqui, mas o meu foco tem de estar no Benfica agora», disse.



Em relação ao jogo, Kökçü deixou elogios ao Feyenoord e defendeu que este «foi um bom teste» para o Benfica. «O Feyenoord é uma grande equipa. Quando estive lá vi percebi isso. São muito fortes com a bola e pressionam muito alto. Foi um bom teste para nós e temos mais dez dias para preparar a Supertaça. Nesse jogo vamos ter de dar tudo desde o primeiro segundo», concluiu.