David Jurásek: tem a dura tarefa de fazer esquecer Grimaldo, e não se pode dizer que estas primeiras semanas de águia ao peito estejam a ser perfeitas. Não havia impressionado nos testes anteriores e esta tarde não foi feliz. Jurásek é forte fisicamente, é certo, mas para já vai mostrando pouco para além disso. Tem dificuldades técnicas evidentes, que algumas vezes prejudicam a saída de bola dos encarnados, e alguma falta de critério – o abuso nos cruzamentos é prova disso. A boa notícia é que só pode melhorar daqui em diante.

Orkun Kökcü: viveu uma tarde especial, o internacional turco, neste reencontro ao clube que até este verão foi a sua vida. Kökcü não sabe jogar mal, mas também não fez uma exibição brilhante, longe disso. A dupla com Aursnes no meio-campo parece que ainda não está bem oleada – apesar de os dois já terem jogado juntos precisamente no Feyenoord, e acabou por ser vítima de uma exibição coletiva pobre por parte dos comandados de Roger Schmidt. Salvou-se a tal homenagem da Banheira de Roterdão.

Ángel Di María: o Benfica não esteve bem coletivamente, e Di María, apesar da qualidade individual que lhe é reconhecida, não conseguiu fugir a isso. O internacional argentino voltou a ser titular no lado direito do ataque e fez uma exibição muito tímida, com pouco impacto na fase de decisão e poucos pormenores de desequilíbrio. Acontece.

João Victor: com o regresso de Otamendi, voltou a ocupar a vaga de lateral-direito suplente e não comprometeu. Nota-se que não está numa posição natural, mas o jovem brasileiro vai-se esforçando por se adaptar ao novo papel e esta tarde até se aventurou, aqui e ali, no ataque.

Tomás Araújo: entrou numa fase em que o Benfica até estava uns metros mais subidos no terreno e não teve muito trabalho defensivo. Com bola, voltou a exibir a segurança do costume e que tem sido uma constante ao longo desta pré-época.

Tiago Gouveia: o jovem extremo foi utilizado do primeiro particular de pré-época, frente ao Southampton, e depois da chegada de Di María não mais havia sido opção para Schmidt... até esta tarde. Reapareceu nos eleitos do técnico alemão para os últimos minutos da partida e não desperdiçou a oportunidade. Tentou dar-se ao jogo e fez a assistência para o golo de Musa, numa jogada de insistência.