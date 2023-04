Antes do jogo contra o Portimonense, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, congratulou o Benfica pela prestação esta temporada. Ora, depois da vitória em Vila do Conde, Roger Schmidt abordou as palavras do homólogo portista e retribuiu os elogios.



«Não ouvi, sou sincero. Mas se ele disser coisas positivas acerca do Benfica, nós agradecemos. Ele é um treinador muito experiente e sabe a dificuldade da Liga dos Campeões, em que eles também jogaram muito bem. No geral, as equipas do futebol português estiveram muito bem nas competições europeias. Agradeço as suas palavras», respondeu o alemão, na sala de imprensa.



Os encarnados estão nos quartos de final da Liga dos Campeões, fase da prova na qual vão defrontar o Inter de Milão, precisamente a equipa que eliminou o campeão nacional nos "oitavos".