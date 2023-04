O treinador do FC Porto Sérgio Conceição reconheceu que 2022/23 será uma «época razoável» caso os dragões ainda conquistem a Taça de Portugal mas falhem o título de campeão nacional.

O técnico dos azuis e brancos aproveitou ainda a conferência de imprensa para destacar a campanha do rival Benfica esta temporada.

«O principal objetivo é o campeonato, tínhamos todas as possibilidades e fomos melhores na exibição do que o Inter. Já estivemos nos quartos [da Liga dos Campeões] duas vezes e perdemos contra o campeão da Europa, Chelsea e Liverpool. Nunca foi motivo de festa para nós. Não estou a mandar indireta para ninguém. O Benfica está de parabéns por aquilo que tem feito na Liga dos Campeões e no campeonato. Não é motivo de festa para nós porque queremos chegar à final e ganhar as Taças. Trabalhámos para isso, umas vezes conseguimos e noutras não. Teremos tempo no final da época para ver o que correu bem e o que não correu tão bem», disse Conceição.

O treinador do FC Porto admitiu também que sabe conviver com a crítica, algo que vê como «normal».

«Mal será quando me sentir ou achar que a maior parte das pessoas diz bem, alguma cosia está mal. Ou estou para ir embora… desconfio. Sendo o [FC Porto] maior clube em Portugal, é normal que se fale da forma como se fala e percebemos porquê, mas não é importante para o jogo de amanhã [domingo, contra o Portimonense]», frisou.

Sérgio Conceição abordou ainda uma possível renovação de contrato com o FC Porto, já que o atual vínculo termina em junho de 2024.

«O meu cenário único é o jogo de amanhã [domingo]. Podem dizer que é uma resposta politicamente correta, mas não sabemos o que vai acontecer. Vamos remar todos no mesmo sentido, todos os que amam o FC Porto, para que no final se façam as contas, se avalie, planeie, haja conversas construtivas mesmo que não sejam agradáveis. Muitas vezes não sou agradável nas minhas conversas, não tenho de o ser, tenho de dizer a verdade, aquilo que acho que é o melhor para o FC Porto. Até lá, há coisas mais importantes para pensar», rematou.

