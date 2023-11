Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o dérbi com o Sporting no Estádio da Luz:

[Benfica é agora o principal candidato ao título?]

«Não sei. Cabe a vocês responderem a essa questão. Para mim, isso não é relevante. Acabar em primeiro é o que conta no fim. Temos 28 pontos ao fim de 11 jogos. É bom, é a média que precisamos para sermos campeões.

Mas há muitas equipas fortes, como o FC Porto e também o Sp. Braga. Vai ser uma longa corrida, tal como na última época. Passo a passo, teremos de lutar pela nossa posição.

É sempre importante ganhar os duelos diretos com os nossos rivais. Fizemo-lo com o FC Porto e agora com o Sporting e temos de continuar.»