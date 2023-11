(artigo atualizado)

Roger Schmidt já assumiu que o Benfica de 2023/24 não tem estado ao nível da equipa da época passada. O treinador alemão elencou várias razões para isso: a adaptação dos reforços que chegaram para colmatar saídas, as lesões e a forma física de alguns jogadores.

Para Schmidt, o planeamento da época em termos de opções para as várias posições - para a lateral-direita, por exemplo, só tem uma solução de raiz - não justifica o momento da equipa, que vai a Chaves sem poder contar com Alexander Bah, Orkun Kökçü e David Neres, baixa para os próximos meses.

«Mau planeamento da temporada? Não creio. Temos o Neres, o Bah e o Kökcü lesionados, são três jogadores de fora e isso é torna tudo um pouco mais complicado, mas eu tento encontrar outras soluções. Já sabíamos previamente que para a posição de lateral-direito só tínhamos um jogador que está habituado a jogar nesta posição, mas acreditamos que no plantel podemos encontrar outras soluções, como já fizemos. O Aursnes pode jogar a um nível elevado em vários lugares, também temos o João Victor, que estamos a tentar que melhore a qualidade nesta posição, porque é mais um defesa-central», avaliou o treinador encarnado na antevisão à partida com os transmontanos.

«No lado esquerdo da defesa estamos à procura da melhor solução, pelo jogador em melhor forma. (...) Se temos lesões, temos de encontrar soluções. Jogar com uma tática diferente é uma opção, mas continuamos a jogar o mesmo futebol. Mudámos apenas um pouco as peças. (...) Portanto acho que o plantel é globalmente equilibrado e não vejo um erro no planeamento da temporada. Vejo que alguns jogadores não estão disponíveis e que temos de procurar outras alternativas, mas isso não é um problema», rematou.