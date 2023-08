Roger Schmidt diz que tem «três bons guarda-redes», mas qual dos três deve ser titular na baliza do Benfica?

Odysseas Vlachodimos, de 29 anos, foi campeão nacional e foi titular na primeira jornada em que o Benfica perdeu, no Estádio do Bessa, diante do Boavista (2-3).

Samuel Soares, de 21 anos, era, à partida, apontado como terceira opção, mas acabou por ser titular na segunda jornada, no triunfo, no Estádio da Luz, diante do Estrela da Amadora (2-0).

Anatoliy Trubin, de 22 anos, contratado ao Shakthar Donesk, foi o último a chegar e ainda não se estreou.

O Benfica vai a Barcelos, no próximo sábado, defrontar o Gil Vicente, em jogo da terceira jornada da Liga.

Quem é que Roger Schmidt deve eleger para a baliza?