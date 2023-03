Martim teve um dia que certamente nunca mais vai esquecer, depois da Fundação Benfica lhe ter aberto as portas do Seixal para conhecer pessoalmente o treinador e os jogadores do plantel principal. Um sonho tornado realidade para o jovem adepto.

Um dia com emoções ao rubro para o jovem Martim que teve a oportunidade de conhecer os seus ídolos, de conversar com eles e também com o treinador Roger Schmidt. Um sonho cumprido que fica materializado numa camisola autografada por todo o plantel com uma dedicatória especial para o jovem adepto.

Veja as imagens de um momento de felicidade pura: