O Benfica B deslocou-se a Mafra e saiu derrotado por 2-1.

Os encarnados tentavam manter a pressão no líder Rio Ave, que com 54 pontos estão no primeiro lugar da II Liga.

O Mafra foi, porém, mais forte e com golos de Pedro Lucas e um autogolo de Tomás Araújo chegou ao triunfo que lhe permite somar 38 pontos, mesmo que Henrique Araújo tenha reduzido aos 90+6.

Com este resultado, o Benfica B pode cair para o quinto lugar da classificação.