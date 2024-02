Otamendi, defesa do Benfica, celebrou, na última segunda-feira, 36 anos. O capitão das águias foi felicitado por muitos companheiros de equipa nas redes sociais, mas também por vários campeões do mundo pela Argentina em 2022.

Na festa de aniversário esteve a família de Otamendi, mas também os restantes argentinos do plantel principal dos encarnados. Di María, que foi igualmente campeão do mundo, marcou presença, tal como os reforços de inverno do Benfica, os jovens Prestianni e Rollheiser.