Voleibol: Benfica vence Sporting e é tricampeão nacional

O Benfica sagrou-se este sábado campeão nacional de voleibol, ao vencer no jogo três da final frente ao Sporting por 3-0. É o terceiro título consecutivo das águias.

Depois de uma vitória no Pavilhão João Rocha e outra no Estádio da Luz, as águias voltaram a atuar esta noite em casa e não deram quaisquer hipóteses ao adversário.

Os primeiros dois parciais foram de domínio encarnado – 25-18 e 25-17 –, e só no terceiro e decisivo set o leão conseguiu ameaçar. A equipa verde e branca teve até um set point, mas não o conseguiu concretizar e acabou por perder nas vantagens.

É o décimo título de campeão nacional da história do Benfica na modalidade.