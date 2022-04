O adversário é o Liverpool, uma das equipas mais poderosas da Europa, mas Nélson Veríssimo acredita que o Benfica tem o que é preciso para discutir de igual para igual o acesso às meias-finais da Liga dos Campeões.

«O Liverpool é uma equipa com competência individual e coletiva muito elevada, orientada por treinador que dispensa apresentações. Sabemos que temos de estar num nível muito bom nestes dois jogos, numa eliminatória que vai ser complicada. Acreditamos que podemos dividir a eliminatória. E na mesma lógica que falei antes do jogo com o Ajax: acreditamos que podemos dividir 50/50», introduziu o treinador do Benfica na conferência de imprensa ao jogo desta terça-feira no Estádio da Luz, a contar para a 1.ª mão dos quartos de final da Champions.

Mas para que isso aconteça, reconheceu Veríssimo, é preciso que o Benfica mantenha o rigor defensivo que tem apresentado na Europa e seja capaz de tirar aproveitamento das ações ofensivas. «Reconhecemos qualidade, capacidade e mérito à equipa do Liverpool. Está na segunda posição numa das ligas mais competitivas do Mundo, mas acreditamos que, estando ao nosso nível, como estivemos com o Ajax, podemos suprimir os pontos fortes do Liverpool. Têm uma variedade muito grande nas dinâmicas ofensivas, tanto nos movimentos à largura como no ataque à profundidade. Sabemos quais são as características mais fortes. No processo defensivo é uma equipa que gosta de pressionar alto, é junta e é compacta. Mas naturalmente, como qualquer equipa, fizemos a análise do Liverpool e sentimos que há algumas situações no momento ofensivo que podemos aproveitar. Mas sabemos, claro, que teremos de ter uma competência muito grande no nosso processo defensivo, à semelhança da que tivemos nos dois meses com o Ajax. Jogo difícil, certamente será, mas acreditamos que, estando no nível em que sabemos que podemos estar, podemos dividir o jogo», vincou, lembrando que o Benfica está perto de fazer história, já que nunca conseguiu chegar às meias-finais da Champions desde a mudança da denominação da prova no início da década de 90.

No jogo desta terça-feira, o Benfica terá vários jogadores que conhecem o Liverpool e/ou a intensidade habitual das equipas inglesas. São os casos de Otamendi e Vertonghen, que deverão fazer dupla no eixo defensivo das águias.

«Certamento que são dois jogadores com muita experiência. E, naquilo que foi a eliminatória com o Ajax, tiveram, juntamente com os seus colegas, uma grande importância naqui lo que foi o processo defensivo da equipa. São dois jogadores que pelo histórico, pela experiência e por já terem competido na Liga inglesa conhecem as dinâmicas ofensivas e as características individuais dos jogadores e as dinâmicas coletivas. [Os jogadores do Liverpool] Vão-nos colocar dificuldades e temos de estar preparados para elas. Temos de contar com uma organização defensiva muito coesa. E a voz de liderança e de comando [de Otamendi e Vertonghen] poderá não fazer toda a diferença, mas será um contributo importante.»

Apesar de ter insistido na organização defensiva que não poderá faltar, Veríssimo garantiu que o Benfica nunca deixará de ter em ponto de mira a baliza contrária. «Não quer dizer que o nosso foco passe só pelo processo defensivo. Haverá espaços e momentos que poderemos explorar naquilo que é o nosso processo defensivo. O Liverpool gosta de pressionar alto, de ter a linha defensiva bem subida e em alguns momentos, fruto dessa pressão, liberta alguns espaços em algumas zonas do campo. E temos de saber como e quando surgem esses espaços e tirar vantagem disso», apontou.