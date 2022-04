Nelson Veríssimo fez muitas mudanças na equipa titular que defrontou o Belenenses neste sábado, mas mesmo assim Paulo Bernardo voltou a não ter uma oportunidade no onze, ele que foi uma aposta clara do treinador quando este passou da equipa B para a principal do Benfica.

«Num plantel de 23 jogadores têm de jogar 11. Estão a perguntar-me pelo Paulo Bernardo, mas na conferência de antevisão perguntaram pelo João Mario. Agora ele jogou, já não perguntam pelo João Mário e perguntam pelo Paulo Bernardo. No decorrer da nossa mudança [para a equipa principal], fomos tendo maior conhecimento dos jogadores. As opções têm a ver com a estratégia que temos para cada o jogo. O facto do Paulo Bernardo não ser uma aposta tão vincada, não quer dizer que não conte ou que não venha a sê-lo novamente no futuro. Temos de fazer a gestão do plantel, mas o empenho tem sido sempre exemplar.»

[sobre a exibição de Meité, que foi assobiado pelos adeptos do Benfica]

«Não me apercebi desses assobios [a Meité]. Acho que fez um jogo ao nível do que se esperava. Arriscou em alguns momentos, mas fez o que era esperado e teve uma exibição positiva. É isso que temos de salientar.»

[acabou com o jogo com Morato e Tomás Araújo a centrais, é o futuro do Benfica?]

«Vejo que têm qualidade. Têm idades diferentes do Vertonghen e do Otamendi. Se estão no plantel é porque todos lhe reconhecem qualidade para virem a ser opção. Mas eles têm de perceber que nada está adquirido. O Tomás já se tinha estreado com o V. Guimarães, hoje teve mais tempo, mas não pode dar nada como adquirido porque o caminho é difícil e longo. Têm de fazer pela vida e lutar nos treinos, não podem virar a cara a esse empenho.»