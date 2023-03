O treinador do Benfica, Roger Schmidt, sublinhou este sábado o «caráter» de Rafa, que deu a Gonçalo Ramos o prémio de homem do jogo frente ao Club Brugge e, questionado sobre uma possível ponderação do atleta para voltar à seleção, agora com Roberto Martínez, o alemão crê que o atacante dos encarnados ponderou bem a decisão e não vai voltar atrás.

«O Rafa foi o homem do jogo, mas deu o prémio ao Gonçalo Ramos, mostra um pouco do que é o Rafa e do seu caráter, penso que ambos talvez merecessem o prémio. Do que perguntou sobre a seleção, penso que o Rafa realmente pensou muito sobre este passo da retirada da seleção e penso que é uma afirmação muito clara, a minha opinião é que ele não vai mudar de opinião outra vez», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, da 24.ª jornada da I Liga.

O técnico elogiou ainda o desempenho de Florentino no meio-campo em 2022/23, no Benfica, mas rejeita posicionar-se sobre se o médio deve ser chamado à seleção, atirando essa decisão para quem de direito.

«Penso que não há segredo, desde o primeiro dia, na pré-época no verão, eu vi um jogador muito motivado e focado e mostrou muita qualidade, adaptação ao estilo de jogo. É um médio de topo, está a jogar a alto nível em toda a época, mesmo nos jogos internacionais e o segredo é ele mesmo, está a fazer um grande trabalho e tem uma atitude muito profissional. Quando a equipa está ligada à mesma ideia, é mais fácil para todos os jogadores, têm mais confiança e penso que o Florentino é um bom exemplo disso. Se é opção para a seleção, penso que é uma decisão do selecionador, mas para ser honesto, aprecio-o muito e dá-me sempre noas sensações na posição dele», finalizou.

Sobre o encontro com o Marítimo, perspetivou: «As duas equipas precisam dos três pontos, o Marítimo está numa situação difícil na Liga, luta para ficar na Liga. Para nós, também é muito importante continuar a jogar bom futebol e, especialmente, ganhar jogos. Eles podem jogar bom futebol, são corajosos, é um teste difícil para nós, mas estamos numa boa fase», declarou.

O Marítimo-Benfica tem início marcado para as 18 horas de domingo. Fábio Veríssimo é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.