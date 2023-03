O Benfica desloca-se no domingo ao reduto do Marítimo (18h00), na 24.ª jornada da Liga 2022/23. A formação encarnada quer responder ao triunfo do FC Porto para manter a vantagem no topo da tabela classificativa da prova.

Na conferência de imprensa, à margem da conversa sobre o próximo adversário do líder do campeonato, Roger Schmidt falou sobre a lesão de Gonçalo Guedes, avançado que vai ser sujeito a intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo.

«É uma pena. Já tínhamos a situação do Draxler, já faltava um jogador de qualidade. Agora, o Gonçalo voltou ao Benfica, estava motivado por voltar a jogar no clube, era parte da equipa e tinha feito bons jogos», começou por dizer o técnico.

«Ele já tinha problemas no joelho, que estavam a ser tratados, mas agora não podemos continuar com esse tratamento, temos de mudar algo. A decisão da equipa médica e do jogador foi avançar para a operação. Não sou especialista, mas penso que ele estará fora durante quatro a seis semanas», concluiu Roger Schmidt.