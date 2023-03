Gonçalo Guedes vai ser operado ao joelho esquerdo, informou o Benfica.

Segundo a nota dos encarnados, o internacional português tem um problema no joelho, «com afetação meniscal», o qual obrigará a uma intervenção cirúrgica «a realizar nos próximos dias».

O extremo de 26 anos apresentou queixas após o jogo em Vizela, a 25 de fevereiro, e ficou de fora do jogo com o Famalicão. Voltou depois aos treinos sob o comando de Roger Schmidt e esteve no banco frente ao Club Brugge, mas acabou por não ser utilizado pelo técnico alemão.

Emprestado pelo Wolverhampton em janeiro, Gonçalo Guedes tem nesta altura dois golos e uma assistência em oitos jogos pelo Benfica. Para já, ainda não se sabe qual será o tempo de paragem do futebolista formado no Seixal.