O Benfica vai estrear, frente ao Estrela da Amadora, a mais recente inovação do Estádio da Luz.

As águias decidiram implementar um sistema que permite ter redes atrás das balizas, a pensar no período de aquecimento.

«Estas redes devem-se essencialmente à segurança dos adeptos. Na época passada até tivemos uma situação mais complicada. Na altura do aquecimento os adeptos ainda estão a ocupar os seus lugares e menos atentos ao que se passa no relvado. Queremos a segurança e o bem-estar de quem nos visita», refere Pedro Félix, diretor de instalações do Benfica.

O sistema demora cerca de 30 segundos a ativar, e vai ser estreado na segunda jornada da Liga.