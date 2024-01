Já há onzes iniciais para o Benfica-Rio Ave, jogo da 17.ª jornada da I Liga com apito inicial marcado para as 18 horas deste domingo e que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, mantém os mesmos 11 jogadores com que iniciou o jogo da última quarta-feira, ante o Sp. Braga, para a Taça de Portugal (vitória por 3-2).

No Rio Ave, o técnico Luís Freire faz uma alteração face ao triunfo na receção ao Portimonense: fortalece o meio-campo com a entrada de João Graça, por troca com Leonardo Ruiz.

Iancu Vasilica é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Álvaro Mesquita e Carlos Martins. Diogo Rosa é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar António Nobre, assistido por Bruno Jesus.

O Benfica, segundo classificado com 39 pontos, procura restabelecer a desvantagem de um ponto para o líder Sporting, que tem 43 e venceu no sábado, em Chaves (0-3). Sabe também que, se vencer, vai ganhar vantagem pelo menos para uma das duas equipas imediatamente atrás de si, dado que esta noite há um FC Porto-Sp. Braga (20h30): os dragões têm 35 pontos e os minhotos 33. O Rio Ave é 16.º classificado, com 15 pontos.

SIGA AQUI, A PARTIR DAS 18H00, O BENFICA-RIO AVE AO MINUTO.

As equipas iniciais do Benfica-Rio Ave:

BENFICA: Trubin, Aursnes, António Silva, Otamendi e Morato; Kökcü e João Neves; Di María, Rafa Silva e João Mário; Arthur Cabral.

RIO AVE: Jhonatan, Josué, Aderllan Santos e Miguel Nóbrega; Costinha, João Graça, Amine, Guga e Fábio Ronaldo; Joca e Boateng.