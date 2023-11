Juan Bernat, Alexander Bah, Orkun Kökcü e David Neres, a aguardar por cirurgia, são as baixas do plantel do Benfica para a receção ao Sporting neste domingo.

A confirmação foi dada por Roger Schmidt na conferência de imprensa de antevisão do dérbi. «Esses quatro jogadores têm estado fora e também estarão fora para este domingo», referiu o técnico das águias na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi.

O Benfica recebe o Sporting este domingo, às 20h30, no Estádio da Luz, num jogo dirigido por Artur Soares Dias (AF Porto). Pode acompanhar o dérbi aqui AO MINUTO no Maisfutebol.