O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Casa Pia (1-1), em jogo da nona jornada da Liga:

«Os adeptos foram fantásticos, principalmente enquanto estivemos em vantagem, mostraram que estavam satisfeitos com a exibição. Mais tarde... claro que também querem ganhar ao Casa Pia. Eles esperavam que ganhássemos o jogo. Estão tão frustrados quanto nós, querem ser campeões, como nós. Percebo a reação deles e é a nossa tarefa, no Benfica, lidar com este tipo de situações.

[É o momento mais difícil desde que está no Benfica?] No futebol é sempre o mesmo, quando não tens sucesso, é sempre um momento difícil. No Benfica, insucesso significa perder ou empatar. Jogámos nove jogos, perdemos o primeiro, vencemos os restantes e hoje empatámos. Ninguém está feliz, entendo isso, e o meu trabalho agora é trabalhar e preparar a equipa para os próximos jogos. A única maneira de mudar este ciclo é vencer.»