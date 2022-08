Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Arouca no Estádio da Luz para a 1.ª jornada da Liga 2022/23:

[Repetiu o onze do jogo com o Midtjylland. Porquê? Estes jogadores são os que lhe dão mais garantias?]

«Não. Os jogadores que jogaram mereceram jogar novamente depois de terem estado muito bem na terça-feira. E esta no início da época, temos jogos muito importantes, e é importante que se habituem uns aos outros. Quero dar-lhes a oportunidade de terem um bom feeling uns com os outros também taticamente. Esse é o meu foco atualmente.

Mas temos um calendário de três jogos por semana e claro que teremos de mudar algumas vezes. Temos de nos preocupar com outros jogadores para que se mantenham em forma, mas penso que agora é sábio dar aos jogadores a oportunidade de se conectarem e de se habituarem uns aos outros.»