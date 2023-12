Apesar de ter admitido ajustes no plantel do Benfica, Roger Schmidt garantiu que os encarnados querem segurar os jogadores-chave, como António Silva e João Neves, que têm sido colocados na rota dos tubarões europeus.

«Falo com eles todos os dias. Estamos a meio da temporada e temos grandes objetivos no Benfica. Não vamos deixar sair nenhum destes jogadores, de certeza, porque precisamos deles e porque ninguém quer sair. Não há problema quanto a isso», afirmou o técnico alemão em conferência de imprensa.

Schmidt abordou ainda a situação de Arthur Cabral, que recentemente foi associado ao Marselha. O treinador dos encarnados conta com o avançado brasileiro e até elogia a postura nos treinos.

«O Arthur está aqui há meio ano, o início não foi fácil, mas está muito bem nos treinos, a treinar muito para se mostrar no Benfica. O seu objetivo é muito claro, quer ser uma avançado de topo no Benfica. Apoiamo-lo tanto quanto podemos. Neste momento, não há questão quanto a ele deixar o clube, acabou de chegar e assinou um contrato de alguns anos. Tem a qualidade, a mentalidade e estamos a trabalhar para que jogue ao seu melhor nível no Benfica», vincou.

Quanto a um possível ataque ao mercado, Schmidt apontou aos regressos dos lesionados.

«A janela de inverno é diferente do mercado de verão. Às vezes, precisas de ajustar o plantel porque alguns jogadores não estão felizes ou não têm o tempo de jogo que esperam, estamos sempre a tentar ver o nosso plantel para estarmos preparados para algumas mudanças. Se haverá mudanças em janeiro, não posso dizer isso hoje. Conhecemos o mercado, mas por agora temos um plantel muito bom, estamos bem e esperámos que o Juan Bernat, o Bah e o Neres voltem a meio de janeiro. Depois, teremos uma situação diferente, não estamos sob pressão se algo acontecer», concluiu.