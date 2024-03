Orkun Kökcü enfrentou os adeptos do Benfica pela primeira vez após a polémica entrevista que o levou a ficar de fora das opções do jogo com o Casa Pia, o último antes da paragem para as seleções.

O médio turco começou por alvo de algumas assobiadelas quando o speaker do Estádio da Luz disse o nome dele, mas a insatisfação subiu de tom quando foi a jogo na segunda parte. Aí, o som dos assobios atingiu decibéis bem mais elevados.

No final do jogo, Roger Schmidt foi questionado na conferência de imprensa sobre se o descontentamento dos adeptos para com o jogador mais caro da história do Benfica poderia prejudicá-lo e se seria possível prejudicá-lo.

«Esqueceu-se das pessoas que aplaudiram», começou por dizer. «Houve alguns assobios, claro. Foi o que esperávamos. Já falámos sobre a entrevista dele e é claro que as pessoas não ficaram felizes. O que mais importa é o Benfica e se alguém cria algum barulho negativo para a equipa, claro que os adeptos não ficam felizes e nós entendemos isso», referiu o técnico alemão, que gostou do que viu do turco no pouco tempo em que esteve em campo.

«Ele estava completamente concentrado, comprometido e a tentar dar o melhor pela equipa. Temos de dar alguns passos para o trazer novamente ao melhor nível e mostrar aos adeptos que ele está comprometido com o Benfica. É um jogador muito importante, um muito bom rapaz e estou convicto de que vai fazer muitos jogos fantásticos pelo Benfica no futuro», projetou.