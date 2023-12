Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Farense no Estádio da Luz:

«Penso que os meus jogadores fizeram um jogo muito bom, fantástico. Criámos muitas oportunidades durante todo o jogo. Começou aos 15 segundos e acabou aos 97 minutos.

Todo o jogo foi oportunidade atrás de oportunidades. Jogámos um futebol muito bom, contra uma equipa defensiva e organizada e conseguimos criar oportunidades claras, com muitos remates na área.

Penso que fizemos tudo muito bem. Por vezes o futebol é assim. Na primeira parte já podíamos ter o jogo decidido. Mas por vezes temos de ser pacientes e fomos pacientes. Continuámos depois do intervalo e mesmo depois do golo sofrido. Reagimos muito bem, empatámos e depois tivemos imensas oportunidades para ganhar o jogo. Não posso apontar nada aos meus jogadores. Fizeram um jogo fantástico, talvez um dos melhores desta época. Mostraram uma grande mentalidade e atitude até ao fim.

Infelizmente não fomos capazes de ganhar. Era quase impossível empatar, mas aconteceu. Temos de aceitar e de olhar em frente.»

Os jogadores fizeram um grande trabalho e mereciam esse reconhecimento de todo o estádio, mas não aconteceu.»