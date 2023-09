A FIGURA: Alexander Schlager

Que noite do guarda-redes do Salzburgo. A tarefa de Schlager, pensou-se, podia ter ficado mais facilitado aquando da expulsão precoce de António Silva. Nada disso. O Benfica foi tentando de todas as maneiras e feitios, mas Schlager opôs-se a tudo, de todas as maneiras e feitios. Foram sete defesas, algumas delas de grande qualidade, e que permitiram ao Salzburgo sair da Luz com a baliza a zeros.

O MOMENTO: Simic castiga a mão de António Silva, minuto 13

António Silva meteu a mão na bola dentro da área, foi expulso e «ofereceu» um penálti ao Salzburgo. Simic não falhou o segundo – Konaté já havia falhado nos primeiros minutos – e deu vantagem aos austríacos.

João Neves

Que exibição, mais uma, do jovem de 18 anos. Primeiro, é preciso reforçar isso mesmo: João Neves tem apenas 18 anos – está a uma semana de fazer 19. Depois, foi novamente o melhor em campo do lado dos encarnados. Ao lado de Kökcü, Neves foi o todo terreno que tem sido neste início de temporada. Forte com bola, sem com qualidade e critério, e muito abnegado sem a redondinha. Até de cabeça esteve perto de marcar.

Di María

Veio para o Benfica para jogar estes jogos, e percebe-se porquê. Os encarnados viram-se desde cedo a jogar em desvantagem numérica e a partir daí, o argentino assumiu-se como o líder ofensivo da equipa. Por vezes demasiado individualista, mas enquanto teve pernas, Di María foi um perigo constante a semear o pânico na defesa adversária. Tentou de bola corrida, de livre e até de canto direto.

Bah e Trubin

Noite nada feliz para o guarda-redes e o lateral-direito. Trubin estreou-se na Luz, mas esteve nervoso e sobretudo errático. Começou logo com um penálti cometido aos dois minutos e a partir daí nunca mais demonstrou total segurança. Para piorar a situação, os adeptos também não foram propriamente meigos com o jovem ucraniano. Já Bah, apesar de algumas investidas interessantes pelo ataque, voltou a demonstrar muita dificuldade num momento básico do jogo: o passe.

Roko Simic

Decisivo, o jovem avançado croata. Não seguiu o exemplo de Konaté e marcou aos 15 minutos de penálti. Depois, no início da segunda parte, foi inteligente e ofereceu o 2-0 a Gloukh. Não se podia pedir muito mais ao futebolista de 20 anos.

Lucas Gourna-Douath

Encheu o meio-campo, o médio francês. Não é propriamente um prodígio técnico, mas tentou sempre simplificar e dar fluidez ao momento com bola do Salzburgo. Mas foi sobretudo no momento sem bola que deu nas vistas, com vários cortes e dobras muito importantes.