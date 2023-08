Roger Schmidt elogiou neste domingo Petar Musa, avançado croata que saltou do banco ao intervalo da Supertaça frente ao FC Porto e foi fundamental na vitória, marcando mesmo o segundo golo das águias.

Na antevisão ao jogo com o Boavista, da primeira jornada da Liga, o treinador do Benfica reconheceu que Musa ganhou pontos na luta pela titularidade na frente de ataque.

«Quando não são titulares, os jogadores têm de mostrar nos treinos e em cada minuto que jogam que merecem a oportunidade. Quando se sai do banco e marca golo, é sempre um bom argumento, mas não no caso de Musa não foi apenas pelo golo. Ele criou oportunidades, esteve sempre ligado e foi inteligente taticamente», começou por dizer.

«Foram os melhores 45 minutos que ele fez como meu jogador e espero que possa confirmar essa forma e ambição de ser mais completo como avançado. A probabilidade de ser titular depois do que ele fez é sempre maior do que se não estivesse bem no jogo anterior», acrescentou.

Nesse sentido, Schmidt deixou um recado ao jogador que, depois de não ter sido opção regular na equipa inicial na época passada, deve mostrar a ambição de ser titular apesar da chegada de Arthur Cabral.

«O ano passado não foi fácil para Musa por causa de Gonçalo Ramos que esteve sempre em boa forma, mas agora é uma nova época, ele desenvolveu-se muito e acho que o objetivo dele tem de ser lutar pelo lugar e jogar o máximo de jogos possível como titular», concluiu.