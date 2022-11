O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Penafiel (2-0), em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça da Liga:

[Enzo Fernández marcou um golo pela Argentina, teme perdê-lo já em janeiro por causa destas exibições no Mundial?] «Estou muito feliz por ele e pelo Nico [Otamendi], ainda têm hipóteses de passarem aos oitavos. Estou muito feliz pelo Enzo, espero que possa jogar a titular no próximo jogo. O Enzo está no clube certo para para se desenvolver, foi muito bom para ter vindo para o Benfica. É um grande jogador, está a aproveitar cada momento no Benfica, não o vejo disponível para mudar de clube.»

[Sobre Paulo Bernardo] O Paulo é um grande jogador, está a treinar muito bem, a situação não é fácil. Temos o Florentino Tino e o Enzo a jogar sempre, também o Aursnes, tem muita concorrência. Às vezes é preciso paciência. Ele é jovem, está sempre motivado, sempre disponível também para ganhar ritmo na equipa B. Claro que não esta satisfeito com a situação, mas está sempre positivo, o nosso objetivo é que ele esteja pronto para a equipa principal. Não é que não acreditemos na qualidade dele, às vezes com os jovens é assim.»