Roger Schmidt, treinador do Benfica, comentou desta forma a vitória da sua equipa na receção ao Penafiel (2-0), em encontro referente à 2.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga. Declarações na flash interview da SportTV:

«Fizemos um bom jogo. Claro que se marcarmos ao início, os jogos são mais fáceis. Desta vez precisamos de paciência e demonstrarmos que conseguimos isso. Marcamos dois golos, criámos muitas oportunidades e podíamos ter marcado mais. É sempre um desafio vencer jogos. Tivemos o último jogo, depois um período de pausa, agora voltar a jogar, ficar sem marcar, era preciso paciência. Os jogadores estiveram bem.»

Sobre as novidades no onze: «Na semana passada vencemos, hoje vencemos, mesmo depois de substituir vários jogadores. Os jogadores demonstraram qualidade. Estou satisfeito porque podemos jogar no mesmo estilo e continua a ser o Benfica, mesmo com outros jogadores.»

Sobre Enzo Fernández: «Espero que o Enzo mostre tudo no Qatar e espero que jogue de início. Estou feliz por ele e pelo Nico (Otamendi), espero que consigam o apuramento para a próxima fase. Fiquei feliz pelo golo e espero que o Enzo faça um grande Mundial.»