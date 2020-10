Os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de Clubes emitiram este domingo comunicados a lamentar a morte de Ângelo Martins, nome grande do Benfica e da Seleção Nacional, que faleceu esta manhã, aos 90 anos de idade. Ângelo foi bicampeão europeu pelo Benfica, em 1961 e 1962, tendo dedicado toda a vida ao clube encarnado.

«Quando há uma partida de um símbolo, o futebol português fica sempre mais pobre. O Ângelo foi bicampeão europeu e todos nós, mesmo os que não o vimos jogar, sabemos a importância que teve no futebol e no país, integrando uma das gerações de maior sucesso do nosso futebol», disse o presidente da Liga, Pedro Proença.

«Ângelo Martins foi um dos jogadores que contribuiu de forma determinante para a afirmação do futebol português a nível internacional em representação do seu clube de sempre, o Benfica, e da seleção nacional. Quero sublinhar o meu reconhecimento e gratidão por todo o seu contributo em prol do futebol português», disse Fernando Gomes.