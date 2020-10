Morreu Ângelo Martins, mítico defesa da história do Benfica, que foi bicampeão europeu nos anos 60: Ângelo fez parte das duas equipas que venceram a Taça dos Campeões Europeus em 1961 e 1962.

Nascido a 13 de abril de 1930 no Porto, o antigo defesa começou a jogar futebol com 15 anos, no Académico do Porto. Durante o serviço militar, foi observado por um olheiro do Benfica, que acabou por levá-lo para o clube encarnado.

Chegou ao Benfica para representar a equipa de reservas, em 1951, quando tinha 21 anos, mas na época seguinte integrou o plantel principal, no qual desenvolveu toda a carreira, até pendurar as botas em 1965, quando tinha 35 anos.

Foram treze épocas na equipa principal, mais uma nas reservas, venceu sete campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal e duas Taças dos Campeões Europeus. Fez 280 jogos com a camisola encarnada.

Para além da camisola do Benfica, Ângelo só vestiu a camisola da Seleção Nacional: foi internacional em vinte ocasiões.

Depois de pendurar as chuteiras, o antigo jogador, filho de um sapateiro das Antas, integrou a estrutura da formação do Benfica, tendo formado talentos como Humberto Coelho ou Nené, Alves ou Jordão, Artur ou Shéu, Vítor Martins ou Chalana. Para além disso, venceu sete títulos nacionais de juniores, seis de juvenis e dois de iniciados.

«É com profundo pesar que toda a Família Benfiquista vive este momento de dor, luto e de eterna saudade perante a partida de Ângelo Martins. Credor da nossa mais justa homenagem, que descanse em paz!», escreveu Luís Filipe Vieira.

Ângelo Martins morreu este domingo, com 90 anos, e uma vida inteira dedicada ao Benfica.