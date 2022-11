Com dez golos (o máximo da carreira numa época) e oito assistências em 2022/23, João Mário tem sido uma das principais figuras do Benfica invencível de Roger Schmidt e o momento que atravessa valeu-lhe a chamada para o segundo Mundial da carreira.

Nesta terça-feira, em conferência de imprensa, o médio de 29 anos reconheceu que está a atravessar um momento sem precendentes na carreira. «Sim, sem dúvida que atravesso o melhor momento da minha carreira», começou por dizer, referindo-se depois a 2016, quando contribuiu para a conquista do Europeu depois de uma excelente temporada no Sporting.

«Fazendo uma comparação com 2016, era muito novo, não tinha tanta experiência como hoje. Agora sinto-me mais confiante e, acima de tudo, o que quero é ajudar Portugal naquilo que for necessário», vincou.

Muitos jogadores e treinadores têm tecido críticas ao facto de o Mundial ser realizado, pela primeira vez na história, nesta altura do ano. Será que João Mário se sente um felizardo por ser numa boa fase para ele? «Não sei», respondeu a rir. «É sempre relativo e não gosto muito de futurologia ou de pensar como seria no final da época. As coisas são como são. O Mundial é agora e fico feliz por estar bem agora e por ter sido convocado», completou.