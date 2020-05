Simão Sabrosa esteve nesta sexta-feira à conversa com a BTV. O ponto de partida foi o campeonato vencido pelo Benfica em 2005, após um jejum de onze anos do clube, mas o antigo capitão também falou sobre a transferência falhada para o Liverpool, meses depois.

«Eu estava ao serviço da seleção quando o Benfica estava a negociar com Liverpool. Quando cheguei à seleção, perguntei logo o Scolari se me dava autorização para sair do hotel, para fazer exames médicos e assinar. Depois, às 6 da manhã, ligaram-me a dizer que o negócio estava fechado. Quem estava a tratar era o Jorge Baidek com o advogado do Rafa Benítez», recordou.

O extremo saiu da concentração da seleção, convencido que estaria a caminho de Liverpol: «Quando cheguei ao escritório do Jorge Baidek, o presidente do Benfica já tinha saído. Entretanto, o presidente ligou a dizer que não aceitava a transferência, que eu não podia viajar.»

«Não cheguei a estar dentro de um avião, mas estive à porta do aeroporto, à espera de autorização para viajar para Liverpool. Entretanto, consegui falar com o presidente Luís Filipe Vieira, através da dona Vanda, a sua esposa. Ele tinha o telemóvel desligado e estava a descansar, porque tinha estado a noite toda em negociações. Mas ela atendeu-me e passou-lhe o telefone. O presidente disse-me: ‘Simão, tu és o nosso jogador mais importante, eu não te posso deixar sair. Se eu te deixar sair, os adeptos vão cair em cima de mim. Não vais ser transferido para o Liverpool’. E pronto, voltei para a concentração da seleção e nada aconteceu», contou.

Simão Sabrosa ficou do Benfica, teve nova proposta do Liverpool em janeiro de 2006 mas, uma vez mais, a transferência não se concretizou. Entretanto, na Liga dos Campeões, os portugueses acabaram por afastar os ingleses nos oitavos de final, com o extremo a marcou um golaço em Anfield.

«Foi meu melhor golo, não só pelo Benfica mas em toda a minha carreira. Foi um golo espetacular. O movimento do Nuno Gomes foi fantástico e ajudou imenso para que eu pudesse fletir para dentro e pudesse dar-lhe a curva para colocar a bola lá no ângulo. A partir do momento em que vim para dentro, pensei que a bola só podia ir para ali», salientou.

Simão representou o Benfica entre 2001 e 2007, acabando por sair para o Atlético de Madrid.