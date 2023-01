O Benfica recebeu e venceu esta quarta-feira o Sporting, por 3-2, em jogo da 13.ª jornada da Série B da Liga Revelação.

No Seixal, Diogo Spencer deu vantagem às águias aos 18 minutos, após uma grande jogada coletiva e um pormenor individual fantástico.

Depois disso, golos, só na reta final do encontro. E foram muitos.

O FILME DO JOGO.

Hugo Faria ampliou a vantagem encarnada ao minuto 74, num lance de bola parada, mas os leões reduziram pouco depois de contra-ataque, por Nicolai Skoglund.

A dois minutos dos 90, Tomás Azevedo, com um grande remate ao ângulo, fez o 3-1, mas Lucas Dias não quis ficar atrás e reduziu para 3-2 nos descontos, também com um belo golo.

Com este resultado, o Benfica segue na liderança da tabela classificativa, com 25 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o Estrela da Amadora. O Sporting, que vai em cinco jogos sem vencer, está no último lugar, com oito pontos.